Haberler

CANLI maç nereden izlenir? (TÜM MAÇLAR) 18 Eylül 2026 bugünkü maçlar TV'de hangi kanalda?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CANLI maç nereden izlenir? (TÜM MAÇLAR) 18 Eylül 2026 bugünkü maçlar TV'de hangi kanalda?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Canlı maç izle! Futbolseverler 18 Eylül 2026 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor.

Canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 18 Eylül Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar!

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.  

19:30 — Wolfsburg - Darmstadt 98 (Almanya 2. Bundesliga) › S Sport Plus

20:00 — Kasımpaşa - Konyaspor (Trendyol Süper Lig) › beIN SPORTS 1

20:00 — Muğlaspor - Iğdır FK (Trendyol 1. Lig) › TRT Spor / beIN SPORTS 2

21:00 — Reims - Montpellier (Fransa Ligue 2) › beIN SPORTS MAX 1

21:30 — Bayern Münih - Union Berlin (Bundesliga) › S Sport / S Sport Plus

21:30 — Albacete - Córdoba (İspanya LaLiga 2) › S Sport Plus

21:45 — Monza - Sassuolo (Serie A) › S Sport 2 / S Sport Plus

21:45 — Monaco - Lens (Ligue 1) › beIN SPORTS 4

22:00 — Brentford - Chelsea (Premier Lig) › beIN SPORTS 3

22:00 — Espanyol - Elche (LaLiga) › S Sport / S Sport Plus

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından beIN Sports Connect uygulaması veya lisanslı dijital platformlar üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç yayınlarını takip etmek için S Sport Plus üyeliğine sahip olmanız yeterlidir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport ve S Sport 2 kanallarında yer alan karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçip kaçan sürücünün kimliği belirlendi! Köpeklerden 4 gündür haber yok

İki köpeğin üzerinden geçip gitti! Kamera onu ele verdi
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."
İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi

Netanyahu kara kara düşünüyor! Orduda resmen kriz patladı
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip

Türk yıldızı öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi oyuncusu...
Nükleer santralde alarm! İHA saldırısı sonrası gözler Rusya'ya çevrildi

Dünyayı tedirgin eden saldırı! Nükleer santralde alarm verildi
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu