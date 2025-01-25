CANLI MAÇ İZLE | 25 Ocak Galatasaray-Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri!
Trendyol Süper Lig, Galatasaray-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izleme linki! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izleme linki!
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Konyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-KONYASPOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.
GALATASARAY-KONYASPOR CANLI İZLE
GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.