CANLI MAÇ İZLE | 25 Ocak Galatasaray-Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Konyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-KONYASPOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

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GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.