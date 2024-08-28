CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,70 değer kaybıyla 2 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 593 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 9.181,22 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 18 bin 297 liradan satılıyor.