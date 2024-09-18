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CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? Altın fiyatları, yatırımcılar Fed'in öngörülenden daha büyük bir faiz indirimi yapma ihtimalini değerlendirirken yatay bir seyir izledi. 18 Eylül altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Eylül altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 18 Eylül altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasada altının ons fiyatı %0.09 düşüşle 2,567.42 dolar seviyesine geriledi. Öte yandan, ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 2,597.60 dolara çıktı. Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.818,8 TL, satış 2.819,0 TL.

CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.501,7 TL, satış 4.614,3 TL.

CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 8.991,2 TL, satış 9.215,9 TL.

CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 18.904,8 TL, satış 19.190,5 TL.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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