CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 18 Eylül altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasada altının ons fiyatı %0.09 düşüşle 2,567.42 dolar seviyesine geriledi. Öte yandan, ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 2,597.60 dolara çıktı. Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.818,8 TL, satış 2.819,0 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.501,7 TL, satış 4.614,3 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 8.991,2 TL, satış 9.215,9 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 18.904,8 TL, satış 19.190,5 TL.

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