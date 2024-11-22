CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.980,1 TL, satış 2.981,0 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.758,2 TL, satış 4.877,2 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.544,4 TL, satış 20.854,9 TL.

ALTIN FİYATLARI (LİNK)

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın güne 2671 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2690 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2684 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3096 liradan alınırken 3142 liradan satılıyor.