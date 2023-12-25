CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 25 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 25 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 yükselişle 1.929 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.932 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 240 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 190 liradan satılıyor.