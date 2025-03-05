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CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika güncel altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika güncel altın fiyatları!
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Gram altın bugün ne kadar? ?Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep olurken bu durum, altın fiyatlarında da kayda değer değişimlere neden oluyor. Peki, 5 Mart 2025 yarım altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte, detaylar…

Altın piyasası, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte hareketliliğini sürdürüyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep olurken bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09:42 itibariyle yüzde -0,02 değer kaybıyla 3417,04'ten işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika güncel altın fiyatları!Son dakika güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:42 itibariyle yüzde -0,04 azalarak 5541,44'ten işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika güncel altın fiyatları!Çeyrek altın kaç TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:42 itibariyle yüzde -0,04 değer kaybıyla 11082,88'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:42 itibariyle yüzde -0,04 azalarak 22131,55'ten işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika güncel altın fiyatları!Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:42 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 2916,12'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3445 liradan alınırken 3484 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika güncel altın fiyatları!Yarım altın ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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