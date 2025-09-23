CANLI ALTIN FİYATLARI: 23 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasaları yeni haftaya hareketli başladı. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. 23 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla gram altın ve diğer altın türlerinde dikkat çeken yükselişler gözlemleniyor.Peki, 23 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 23 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla güncel altın fiyatları...

23 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 23 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı rekor seviyelerde gezinirken, yurt içi piyasalarda gram altın ve diğer altın türleri de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Döviz kurlarındaki artış ve jeopolitik belirsizlikler, altın yatırımcısının yönünü yeniden fiziki altına çevirmesine neden oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR? (23 EYLÜL 2025)

Gram altın, güne yine yükselişle başladı. Özellikle ons altın ve dolar kurundaki artışın etkisiyle gram altın, yatırımcısına güçlü bir performans sunuyor.

Alış: 4.982,41 TL

Satış: 4.982,91 TL

Bu seviyeler, son aylarda gram altında gözlenen istikrarlı yükselişin sürdüğünü gösteriyor. Analistler, yatırımcının güvenli liman arayışında gram altını portföylerinde öncelikli tercih ettiğini belirtiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (23 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın, düğün sezonunun da etkisiyle yüksek talep görmeye devam ediyor. Fiyatlar bir süredir istikrarlı biçimde yükseliyor.

Alış: 8.302,00 TL

Satış: 8.368,00 TL

Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, özellikle fiziki yatırımda hâlâ güvenli liman olma özelliğini koruyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (23 EYLÜL 2025)

Yarım altın fiyatları da yukarı yönlü trendini sürdürüyor. Hem yatırım hem hediye amaçlı tercih edilen yarım altın, çeyrek altına kıyasla daha az prim kaybına uğruyor.

Alış: 16.604,00 TL

Satış: 16.747,00 TL

Uzmanlar, orta vadeli yatırım hedefi olanlar için yarım altının dengeli bir seçenek sunduğunu belirtiyor.

TAM ALTIN NE KADAR? (23 EYLÜL 2025)

Tam altın, büyük meblağlı yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle altına uzun vadeli bakan yatırımcılar için tercih edilen bu türde fiyatlar şöyle:

Alış: 32.460,93 TL

Satış: 33.091,13 TL

Tam altın fiyatlarının ulaştığı bu seviyeler, tarihi zirveler arasında yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (23 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını, hem tasarım hem de devlet damgası taşıması nedeniyle yatırımcıların ve koleksiyonerlerin gözdesi konumunda.

Alış: 33.106,00 TL

Satış: 33.366,00 TL

Fiyatlar, geçtiğimiz haftalara göre ciddi bir artış gösterirken, alım-satım marjındaki daralma dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATI (23 EYLÜL 2025)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının faiz politikalarının etkisiyle yeniden zirveye yaklaştı.

Alış: 3.746,13 USD

Satış: 3.746,53 USD

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi ve artan güvenli liman talebi, ons altını destekleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

23 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren hareketli bir seyir izliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm altın türlerinde fiyatlar tarihi zirvelere yakın seyrediyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 4.982,91 TL'den satılırken, çeyrek altın 8.368 TL, yarım altın 16.747 TL, tam altın 33.091,13 TL ve Cumhuriyet altını 33.366 TL'den işlem görüyor. Ayrıca Ata altın ise 34.309,20 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Fiziki altına olan talebin artması, Kapalıçarşı'daki fiyatların online piyasalara göre daha yüksek oluşmasına neden oluyor.