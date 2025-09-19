CANLI ALTIN FİYATLARI: 19 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasası 19 Eylül 2025 Perşembe gününe hareketli başladı. Global piyasalardaki dalgalanmalar, ons altın fiyatında yaşanan yükselişler ve döviz kurlarındaki değişim, yurt içi altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarının güncel fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 19 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Eylül 2025 itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altının güncel durumu...

GRAM ALTIN NE KADAR? (19 EYLÜL 2025)

Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. 19 Eylül sabah saatlerinde gram altın, 4.857 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı 4.858 TL seviyesinde işlem gördü. Gün içerisinde dalgalı seyreden gram altının, ons altındaki yukarı yönlü hareketten doğrudan etkilendiği gözlemlendi. Yurt içinde dolar kurunun da etkisiyle gün boyu yukarı yönlü eğilim gösteren gram altın, yatırımcılar açısından güvenli liman olma özelliğini koruyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (19 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın fiyatları da bugün sabah saatlerinden itibaren yükseliş eğilimindeydi. Alış fiyatı 8.098 TL seviyelerinde başlarken, satış fiyatı 8.172 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altının son haftalardaki hareketi, yatırımcısına kısa vadede sınırlı kazançlar sağlamaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, uzun vadede çeyrek altının daha istikrarlı bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekiyor. Kapalıçarşı'da gün içerisinde kuyumcular arasında çeyrek altın fiyatlarında küçük oynamalar yaşandı.

YARIM ALTIN NE KADAR? (19 EYLÜL 2025)

Yarım altın, 19 Eylül tarihinde 16.212 TL'den alınıp, 16.359 TL'den satıldı. Çeyrek altındaki artışa paralel olarak değer kazanan yarım altın, özellikle düğün sezonunda sıklıkla tercih edilen altın türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fiyatlardaki bu hareketlilik, yarım altının da yatırım aracı olarak değerlendirilmesini sürdürüyor. Gün içerisinde ons altın ve döviz kurlarındaki değişiklikler, yarım altın fiyatını doğrudan etkiledi.

TAM ALTIN NE KADAR? (19 EYLÜL 2025)

Tam altın, özellikle orta ve uzun vadeli yatırım düşünenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. 19 Eylül itibarıyla tam altın, 32.151 TL alış ve 32.604 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Tam altındaki bu artış, piyasada ons altının güçlü duruşundan ve dolar kurundaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Uzmanlar, tam altının yatırımcısına istikrarlı bir getiri sunduğunu belirtiyor. Altın alımı yapacak olanlar, tam altını genellikle fiziki alım tercihiyle değerlendiriyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (19 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını, 19 Eylül 2025 tarihinde 32.293 TL'den alınırken, satış fiyatı ise 32.606 TL seviyesinde gerçekleşti. Cumhuriyet altını hem yatırım hem de hediye amaçlı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Diğer altın türlerine kıyasla daha prestijli ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken cumhuriyet altını, özellikle büyük yatırımcılar tarafından talep görüyor. Piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda cumhuriyet altınının fiyatında da yukarı yönlü bir seyir gözlemlendi.

ONS ALTIN FİYATI (19 EYLÜL 2025)

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, 19 Eylül sabahında 3.659 dolar seviyesinden işlem gördü. Gün içinde bu rakam zaman zaman 3.660 dolara kadar yükseldi. FED'in faiz politikası, ABD enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler, ons altının global fiyatlamasında belirleyici oldu. Ons altındaki bu güçlü duruş, iç piyasada gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerini doğrudan etkiledi. Küresel yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesi, ons fiyatını yukarı taşıdı.

19 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları, serbest piyasaya kıyasla her zaman bir miktar daha yüksek seyretmeye devam ediyor. 19 Eylül 2025 tarihinde Kapalıçarşı'da gram altın 4.943 TL alış ve 5.013 TL satış fiyatından işlem gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın 8.200 TL'nin üzerine çıkarken, cumhuriyet altını 32.700 TL seviyelerini zorladı. Kapalıçarşı'daki fiyatların yüksek olmasının nedeni ise işçilik maliyetleri, nakliye giderleri ve bölgesel arz-talep dengeleri olarak gösteriliyor. Kapalıçarşı verileri, genellikle kuyumcular arasında referans olarak kabul ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatları, son haftalarda global piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yukarı yönlü bir trend izliyor. 19 Eylül 2025 itibarıyla canlı fiyatlara bakıldığında, gram altının 4.862 TL seviyesini aşarak yeni bir direnç noktası oluşturduğu görülüyor. Cumhuriyet altını ise 33.435 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu da sadece bir günlük zaman diliminde altın türlerinde dikkat çeken artışlar yaşandığını ortaya koyuyor.

Ekonomistler, altının bu yükselişini sürdürmesini bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler, ons fiyatını destekliyor. Türkiye'de ise dolar kurundaki stabilizasyon henüz sağlanamadığı için altın fiyatlarının yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesi öngörülüyor.