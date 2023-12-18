CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!

18 Aralık tarihli güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatlarına dair bilgiler araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı ne kadar olduğu merakla bekleniyor. 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 18 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 18 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 1.882 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 100 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12 bin 710 liradan satılıyor.