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Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü?

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Milli sporcu Caner Tikicieri'nin İstanbul'da yaklaşık bir hafta önce yaşanan bir olayda öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 Eylül günü Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları da günler sonra öğrenildi. Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü?

İstanbul Ataşehir'de, araba satın alan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, iki grup arasında çıkan tartışmada başından silahla vurularak öldürüldü. Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü?

CANER TİKİCİERİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay günü Caner Tikicieri ve alacaklısı Halil G. (25), yanındaki birkaç arkadaşı ile konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre konuşma kısa sürede kavgaya; ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Halil G. Tikicieri'nin başına ateş etti. Yaralanan Caner Tikicieri yere yığıldı. Onun arkadaşı Buğra Ş. ise Halil G.'ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halil G. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner Tikicieri hayatını kaybetti.

"YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Halil G. ilk ifadesinde silah kullanmadığını iddia etti. Halil G.'nin ifadesinde; "Caner'e araba sattım bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner'in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner'i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım" dediği öne sürüldü.

TANIK İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheli ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri görgü tanığının da ifadesinde başvurdu. Tanık ifadesinde olay yerinde kavga sesi duyarak dışarıya çıktığını, iki grubun kavga ettiğini Halil G.'nin Caner Tikicieri'ne ateş ederek yaraladığı daha sonra Buğra Ş.'nin de Halil G.'yi yaraladığını söylediği öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elde edilen bu bilgiler ışığında olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki Muhammed Y.G. (19) ve Kadir G. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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