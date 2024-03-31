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Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu?

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Çanakkale'de deprem mi oldu? Sorusu, gündemde yer alıyor ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu?

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12:33'te gerçekleşti. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü 40.29333 kuzey enlemi ve 27 doğu boylamında, yaklaşık 10.55 kilometre derinlikte bulunuyor. Önemli bir hasarın oluşmadığı bu deprem, bölgede hafif şiddette sallantılar hissedilmesine neden oldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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