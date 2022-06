Can Tursan kimdir? Can Tursan kaç yaşında? Can Tursan Instagram hesabı! - Haberler

Kariyeri ve özel hayatı ile merak edilen Can Tursan kimdir ve mesleği nedir gündeme geliyor. Anadolu Efes tutkunu olan Can Tursan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Can Tursan kimdir? Can Tursan kaç yaşında? Can Tursan Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

CAN TURSAN KİMDİR?

Can Tursan kariyerine Most Production şirketinde prodüksiyon yöneticisi olarak başlamıştı. Burada 8 yıl geçirdikten sonra CT Prodüksiyon isimli kendi şirketini kurdu. Daha sonra Can Tursan yaklaşık 8 yıldır, Extra Events isimli firmaya ortaklık yapmaktadır. Daha önce Hande Subaşı ile evli olan Can Tursan, son zamanlarda Ahu Yağtu ile birlikteliğiyle anılıyor.

CAN TURSAN INSTAGRAM HESABI

Can Tursan Instagram hesabı "cantursan" 8 bin takipçisi bulunuyor.

