Can Kılıç kimdir? 15 Temmuz şehidi Mutlu Can Kılıç kimdir?

MUTLU CAN KILIÇ KİMDİR?

Mutlu Can Kılıç, bir restoranda garsonluk yapan genç bir bireydi. Ayrıca açık öğretimden öğrenimine devam etmekteydi. Kendisinin 14 yaşında bir kız kardeşi bulunmaktadır. Babası Bilal Kılıç ile birlikte yaşayan Mutlu Can Kılıç, gece yarısı 01.30-02.00 gibi evden çıktı. Babası, oğlunu en son yatsı namazından sonra gördüğünü belirtmiştir. Mutlu Can Kılıç 15 Temmuz şehididir. Mutlu Can Kılıç, 19 Temmuz Salı günü Ankara'da toprağa verildi. Baba Bilal Kılıç olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:

''Yatsı namazını kılmıştım, balkonda oturuyordum. Mutlucan, TV izliyordu, balkona heyecanla yanıma geldi, baba köprüye bomba koymuşlar, askerler köprüye gitmiş dedi. Ben de merak edip haberleri izlemeye odaya gittim. O da biraz üşütmüştü, odasına uyumaya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile Emniyet binasına gittik daha sonra Külliye'ye giderek orada darbecilere karşı mücadele verdik. Oğlum, F-16 sesi ile uyanmış. Annesine beni sormuş, sokağa çıktığımı öğrenmiş. O anda TV'de TBMM'ye bomba atıldı haberini görünce babam şehit oldu diyerek evden hızlıca çıkmış. Annesi beni aradı, Mutlucan geliyor, durdur dedi. Yolda hep ağlamış. Ben aradım oğlum gelme, ben iyiyim dedim ama dinlemedi, Külliye'ye geldi. 05.30 sularında baba ara diye mesaj atmış, o arada bir hareketlenme olunca ben oğlumu aramayı unuttum. 6.30 sularında aradım ama ulaşamadım. Külliye'ye bomba atıldıktan sonra o alana gitmek istedim ama ayaklarım tutmadı gidemedim, eve gittim. Oğlum gelmemişti. Onu her yerde aradık, en son birini gösterdiler oğluma benzettim ama o olduğunu kabul etmedim. Bir gün sonra gittim, oğlumun şehit olduğuna inandım. Bombalama esnasında şehit olmuş. Bu hainlere gereken ceza verilsin. Oğlum biz evlendikten 8 yıl sonra dünyaya geldi. Gözbebeğimizdi. Allah bizden daha çok seviyormuş ki yanına aldı.''