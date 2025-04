Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir, nerelidir?

Ciner Medya Grubu'nun devriyle birlikte gündeme gelen Can Holding'in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Medya sektörüne yaptığı büyük yatırımla adından söz ettiren Kemal Can'ın iş geçmişi, memleketi ve sektörel faaliyetleri kısa sürede kamuoyunun ilgisini çekti. Peki, Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir, nerelidir? İşte, detaylar…

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, iş dünyasında özellikle son dönemde yaptığı medya yatırımlarıyla öne çıkan, Türkiye'nin tanınan iş insanlarından biridir. Can Holding'in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Can, aynı zamanda farklı sektörlerdeki girişimleri ve eğitim alanındaki katkılarıyla da bilinmektedir. 1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelen Kemal Can, eğitim hayatını başarıyla sürdürerek genç yaşlardan itibaren iş dünyasına atılarak çeşitli alanlarda girişimlerde bulundu.

Eğitim alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çeken Kemal Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Ayrıca, Doğa Kolejleri'nin de Can Holding bünyesine katılmasıyla birlikte eğitim sektöründeki varlığını güçlendirmiştir.

Medya sektörüne de adım atan Can Holding, 2024 yılı Aralık ayında Ciner Yayın Holding'e ait Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşlarını satın alarak bu alandaki faaliyetlerine başlamıştır.? Kemal Can, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem vermektedir. Eğitim ve sağlık alanlarında çeşitli vakıflar aracılığıyla destekler sunarak topluma katkıda bulunmaktadır.

CAN HOLDİNG BÜNYESİNDE YER ALAN BAZI MARKALAR:

Energy Petrol

Awox

Seikon

Telefox

Mediza Hospital

Golden Hill Hotel

VIP Transport