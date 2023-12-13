Mesai saatlerine ilişkin olarak birçok çalışan Çalışma saatleri kısalacak mı? Sorusunu merak etmekte ve internet üzerinde araştırmaktaydı. Peki, Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor?

Birçok ülkede 8 saat çalışma süresinin azalacağı gündemde yer alırken Çalışma saatleri kısalacak mı? Sorusu da konu hakkında en çok araştırılan sorular arasında bulunmakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 2022 yılında yaptığı açıklama nedeniyle Çalışma saatleri kısalacak mı? Sorusu internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

Bakan Bilgin, sanayi devriminden itibaren işçilerin çalışma saatlerinin aşağı çekilmesi konusunda birçok girişimde bulunulduğunu hatırlatmıştı. Dünya çapında pek çok ülkede mesai saatlerinin azalması gündeme gelmişken yakın zamanda İzlanda, İrlanda ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkeler haftada 4 gün çalışmayı denemeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

İspanya'da geçen yılın nisan ayından itibaren haftada 4 gün çalışma sistemi hayata geçirildi, Guardian'ın haberine göre üç yıl boyunca devam edecek süre zarfında çalışma saatlerinin minimum riskle azaltılması için tam 50 milyon euro bütçe ayrıldı. İrlanda'da Ekim 2021'de hayata geçirilen projeye 17 şirketin dahil edildiği açıklandı.

8 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMAK YASAK MI?

İş Kanunu 41/8. maddesi ve Fazla Çalışma Yönetmeliği'nin 5/1. maddesine göre işçinin çalıştırılabileceği fazla mesai süresi yıllık en fazla 270 saattir. Yönetmeliğin 4/3.maddesine göre günlük çalışma süresi 11 saatten fazla olamaz.