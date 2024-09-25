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Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu?

Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu?
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Çalışan emeklilerin maaşlarında bir kesinti olup olmayacağı merak konusu oldu. Emeklilik maaşı alan ve aynı zamanda çalışan bireylerin maaşlarından kesinti yapılıp yapılmayacağı konusu detaylarıyla inceleniyor.

Çalışan emeklilerin maaşlarında kesinti olup olmayacağı, birçok kişi için merak konusu olmaya devam ediyor. Emeklilik maaşı alan ve aynı zamanda aktif olarak çalışmaya devam eden bireylerin maaşlarından kesinti yapılması durumu, özellikle son yıllarda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Peki, Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? İşte detaylar...

EMEKLİ ÇALIŞANIN MAAŞINDAN KESİNTİ OLUR MU?

SSK emeklileri, güncel düzenlemelere göre 4A sigortası kapsamında ve SGK bünyesinde yer almaktadır. 4A'lı emeklilerin çalışma durumu üç farklı senaryoya yol açabilir. Öncelikle, SSK emeklileri SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek maaş kaybı yaşamadan çalışabilmektedir. Ayrıca, emekli maaşı almadan SGK primi ödeyerek sigortalı bir işte çalışmak da mümkündür.

Çalışan emeklilerin maaşında kesintisi olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu?

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞINDA KESİNTİ OLACAK MI?

SSK emekli çalışanların maaşında kesinti yapılabilen durumlar da mevcuttur. Eğer emekli çalışanın sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 sonrasındaysa, maaşında kesinti uygulanır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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