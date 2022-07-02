Cakal - Mingoflalar sözleri! 'Mingoflalar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Cakal - Mingoflalar sözleri! 'Mingoflalar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Cakal - Mingoflalar sözleri! 'Mingoflalar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Cakal'ın yeni şarkısı Mingoflalar Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cakal - Mingoflalar şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Cakal - Mingoflalar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Cakal'a aittir.

CAKAL - MİNGOFLALAR SÖZLERİ

Mingoflalar, golden hour'lar

Barbeküde et, yanına salata

Yeni mayolar, sanatsal yapılar

Beyaz evler ve gezilen kıyılar

Mingoflalar, golden hour'lar

Barbeküde et, yanına salata

Yeni mayolar, sanatsal yapılar

Beyaz evler ve gezilen kıyılar (Prrah)

***

Yanına gelemem çünkü vakit daha geç

Bizi yalnız bırakan uzak mesafe

Bu sefer bozamazsın, keyfim şahane

Bi'kaç promili bünyeme ziyan et

***

Gel uçalım buradan, yeni aşkım, bas gaza

Bulamazsın hayatında dızo model tas kafa

Biraz fazla anlatırım açar çünkü laf lafı

İçindeyken zirvedeyim, bunun zevki Kafdağı, wow

Abilere selam, hop, tatile devam

Güzelim sensiz bugün uyuyamam

Yarını düşünmem bu an bile bi' an

Geçerim içinden hayatım fena

***

Mingoflalar, golden hour'lar

Mingoflalar, golden hour'lar

Mingoflalar, golden hour'lar

Yeni geceler, yeni kadınlar (Eh)

***

Yanına gelemem çünkü vakit daha geç

Bizi yalnız bırakan uzak mesafe

Bu sefer bozamazsın, keyfim şahane

Bi'kaç promili bünyeme ziyan et

***

Gel uçalım buradan, yeni aşkım, bas gaza

Bulamazsın hayatında dızo model tas kafa

Biraz fazla anlatırım açar çünkü laf lafı

İçindeyken zirvedeyim, bunun zevki Kafdağı, wow

Abilere selam, hop, tatile devam

Güzelim sensiz bugün uyuyamam

Yarını düşünmem bu an bile bi' an

Geçerim içinden hayatım fena

***

Mingoflalar, golden hour'lar

Yeni geceler, yeni kadınlar

Mingoflalar, golden hour'lar

Yeni geceler, yeni kadınlar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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