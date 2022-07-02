Cakal - Mingoflalar sözleri! 'Mingoflalar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Cakal'ın yeni şarkısı Mingoflalar Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cakal - Mingoflalar şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Cakal - Mingoflalar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Cakal'a aittir.
CAKAL - MİNGOFLALAR SÖZLERİ
Mingoflalar, golden hour'lar
Barbeküde et, yanına salata
Yeni mayolar, sanatsal yapılar
Beyaz evler ve gezilen kıyılar
Mingoflalar, golden hour'lar
Barbeküde et, yanına salata
Yeni mayolar, sanatsal yapılar
Beyaz evler ve gezilen kıyılar (Prrah)
***
Yanına gelemem çünkü vakit daha geç
Bizi yalnız bırakan uzak mesafe
Bu sefer bozamazsın, keyfim şahane
Bi'kaç promili bünyeme ziyan et
***
Gel uçalım buradan, yeni aşkım, bas gaza
Bulamazsın hayatında dızo model tas kafa
Biraz fazla anlatırım açar çünkü laf lafı
İçindeyken zirvedeyim, bunun zevki Kafdağı, wow
Abilere selam, hop, tatile devam
Güzelim sensiz bugün uyuyamam
Yarını düşünmem bu an bile bi' an
Geçerim içinden hayatım fena
***
Mingoflalar, golden hour'lar
Mingoflalar, golden hour'lar
Mingoflalar, golden hour'lar
Yeni geceler, yeni kadınlar (Eh)
***
Yanına gelemem çünkü vakit daha geç
Bizi yalnız bırakan uzak mesafe
Bu sefer bozamazsın, keyfim şahane
Bi'kaç promili bünyeme ziyan et
***
Gel uçalım buradan, yeni aşkım, bas gaza
Bulamazsın hayatında dızo model tas kafa
Biraz fazla anlatırım açar çünkü laf lafı
İçindeyken zirvedeyim, bunun zevki Kafdağı, wow
Abilere selam, hop, tatile devam
Güzelim sensiz bugün uyuyamam
Yarını düşünmem bu an bile bi' an
Geçerim içinden hayatım fena
***
Mingoflalar, golden hour'lar
Yeni geceler, yeni kadınlar
Mingoflalar, golden hour'lar
Yeni geceler, yeni kadınlar