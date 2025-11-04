Haberler

Çağdaş Atan Süper Lig'e geri mi döndü? Çağdaş Atan hangi takımda teknik direktörlük yapacak?

Güncelleme:
Süper Lig'de teknik direktör hareketliliği sürüyor. Bir dönem Başakşehir'i çalıştıran genç teknik adam Çağdaş Atan, yeniden gündeme geldi. Futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri olan Atan için yeni bir dönem başlıyor. Peki, Çağdaş Atan Süper Lig'e geri mi döndü? Çağdaş Atan hangi takımda teknik direktörlük yapacak?

Süper Lig'de yeni bir teknik direktör hamlesi daha geldi. Genç teknik adam Çağdaş Atan yeniden gündemde. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de adından söz ettiren Atan, yeşil sahalara geri dönüyor. Peki, Çağdaş Atan Süper Lig'e geri mi döndü, hangi takımı çalıştıracak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN SÜPER LİG'E GERİ Mİ DÖNDÜ?

Çağdaş Atan yeniden Süper Lig'e döndü. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran genç teknik direktör, bir süredir takım çalıştırmıyordu. Konyaspor'un teklifini kabul eden Atan, yeşil-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı ve Süper Lig arenasına geri döndü.

ÇAĞDAŞ ATAN HANGİ TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK?

Çağdaş Atan, yeni sezonda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Atan ile prensip anlaşmasına varıldığı ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmi imzanın atılacağı belirtildi. Atan'ın Salı günü Konya'da olması ve Çarşamba günü takımın başında ilk antrenmanına çıkması planlanıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN KONYASPOR İLE ANLAŞTI MI?

Konyaspor resmi olarak Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ve teknik direktör Atan'ın takımın başında göreve başlayacağı ifade edildi.

KONYASPOR'UN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Konyaspor, Çağdaş Atan'dan önce Recep Uçar ile çalışıyordu. Ancak kısa süre önce alınan sonuçların ardından kulüp, Recep Uçar ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?

Çağdaş Atan, 29 Eylül 1980 doğumlu eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbola 8 yaşında Altay altyapısında başladı. 2000 yılında Marmarisspor'da profesyonelliğe adım attı ve burada 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından Altay'a dönerek 2. Lig şampiyonluğu kazandı.

2004 yılında Beşiktaş'a transfer olan Çağdaş Atan, Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çekti. Daha sonra Trabzonspor, Energie Cottbus (Almanya), FC Basel (İsviçre), Mersin İdman Yurdu, Akhisar Belediyespor, Gaziantep BŞB ve Manisaspor gibi takımlarda forma giydi.

Milli takım formasını ilk kez 2004 yılında giyen Çağdaş Atan, Türkiye A Milli Takımı'nda da gol sevinci yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Atan, Süper Lig'de Kayserispor ve Başakşehir kulüplerini çalıştırdı. Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Konyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmeye hazırlanıyor.

