'Büyücüler Hırsızlık Yapanları Delirtiyor' | Büyü yapıyorlar mı? | Ndiko Fonderson Henry

Kamerun'un Yerel Kralı Ndiko Fonderson Henry ve Tercüman, Zeytinburnu Spor Başkan Yardımcısı Burak Kozan, Haberler.com stüdyolarında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ndiko, Kamerun'un kabile hayatını, kültürlerini ve geleneklerini anlattı. Ayrıca, 'Büyücüler Hırsızlık Yapanları Delirtiyor' başlıklı konuları da ele alındı.

KAMERUN'UN ŞEFİ KİM?

Ekselansları Şef, Kamerun Mevcuda Ulusal Koordinatörü, Meveo Krallığı Kamerun Yerel Kralı Ndiko Fonderson Henry ve Tercüman, Zeytinburnu Spor Başkan Yardımcısı Burak Kozan Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ndiko, Kamerun'un kabile hayatını, kültürlerini ve geleneklerini anlattı. Konu başlıkları ise şu şekilde:

"Kamerun'da 200'ün üzerinde kabile var"

'Kamerun'da kabile hayatı nasıl?'

'Kabile hayatlarında bir günleri nasıl geçiyor?'

"Dans ederken keçinin kafasını kestiğimiz savaş dansı var"

"Kamerun'da çok fazla batıl inanç ve büyü gücü var"

"İnsanlar file ve antilopa dönüşüyor"

"Büyücü avcılar bir insanın hayvana dönüştüğünü görürse onu öldürüyor"

"Büyücü hırsızlık yapanları delirtiyor"

"Büyünün gücü Kamerun'da var"

"Büyücüler bir başkasının vücudunu kullanabiliyor"

"Büyücü, insanlar uyurken onların enerjisini bir başkasında kullanabiliyor"

"Etkinlik olduğu gün yağmur yağarsa, insanlara para verip yağmuru başka yere gönderebiliyoruz"

Birçok konu hakkında konuşan , nasıl büyü yapıldığını ve neden yapıldığı hakkında da bilgi verdi. Büyüye çok inanan bu kabilede, cezalandırma sistemi de oldukça farklıdır. Videonun tamamını izlemek isteyenler Haberler.com Youtube sayfasını ziyaret edebilir.

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