BUSKİ Bursa su kesintisi: 25 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Mart Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Mart Cuma su kesintisi saatleri...

25 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Ormanlar yolu ve civarı arıza nedeniyle 25.03.2022 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/03/2022 15:30 ~ 25/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:25/03/2022 15:30

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi , Baris Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gönen Sokak - Pamuk Sokak- Kubilay Sokak- Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gazi Caddesi - Yali Sokak - Aras Sokak- Sht.Ütgm. Mesut Beyazit Caddesi - Kirkpinar Sokak - Mavi Sokak ve Mete Sokak arasinda kalan bölge ile civarinda 24.03.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 24/03/2022 10:00 ~ 24/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:24/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamidiye Mahallesi, Yalintas Caddesi, Güven Sokak, Sehit Fedai Çakir Sokak ile civarinda 04.03.2022-04.04.2022 tarihleri arasinda, 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/03/2022 10:00 ~ 04/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:04/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Karacabey İlçesi Yeni Mahalle de içme suyu alt yapı çalışmaları nedeniyle 25/03/2022 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/03/2022 10:00 ~ 25/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:25/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhaneli Ilcesi, Merkez Mahallelerde 08/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasinda, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 08/03/2022 10:00 ~ 31/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:07/03/2022 10:00

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