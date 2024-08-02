Busenaz Sürmeneli ile Imane Khelif rakip olabilir mi, eşleşebilir mi? Imane Khelif Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman?

Busenaz Sürmeneli Imane Khelif eşleşebilir mi? Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekildi. Khelif'in yarı finalde milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olma olasılığı bulunuyor. Peki, Imane Khelif Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman? Busenaz Sürmeneli ile Imane Khelif rakip olabilir mi? Detaylar...

IMANE KHELİF BUSENAZ SÜRMENELİ RAKİP OLABİLİR Mİ?

Kadınlar boks 66 kilodaki tartışmalı müsabaka Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekildi. Geçen yıl Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi sebebiyle dikalifiye edilen Khelif'in olimpiyatta yarışması tartışma konusu olmuştu.

Tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör, yarı finalde Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir.

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre; maçı kazanan Khelif'in cinsiyet uygunluğu testini geçip geçemediğine dair tartışmaların olduğu belirtildi. Haberde, Türk ve İtalyan yetkililerin dahil olmak üzere Imane Khelif'inin kadınlar branşında yarışmasına karşı çıkanların olduğu ifade edildi. Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse "trans" olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Imane Khelif, boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi olabilir.