Buse Naz Çakıroğlu yarı final boks maçı saat kaçta, ne zaman? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale adını yazdıran Çakıroğlu, şampiyon olarak yurda dönmeyi hedefliyor. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek siklette gümüş madalya kazanan Çakıroğlu'nun yarı final maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Buse Naz Çakıroğlu yarı final boks maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 50 kilo çeyrek finalinde rakibini mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final maçı, 23.18'te Aira Villagas ile gerçekleşecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNAL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.