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Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi. Peki, Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 olimpiyat oyunlarında 50 kiloda Filipinli rakibi Aira Villagas eleyerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu final maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU M AÇI NE ZAMAN?

Buse Naz Çakıroğlu 9 Ağustos Cuma günü Çinli Yu Wu ile final maçına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya için Çinli Yu Wu ile karşılaşacak.

YARI FİNALDE FİLİPİNLİ VİLLEGAS'I YENDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dolu anlar yaşanırken, boks branşı kadınlar 50 kilo kategorisinde milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli rakibi Aira Villegas ile karşılaştı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da doğan Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, spor kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki performansıyla dikkat çeken Çakıroğlu, Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde kota kazanan ilk kadın boksör olma başarısını göstermiştir.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Buse Naz Çakıroğlu'nun 9 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceği Boks maçını takip etmek isteyen spor severlerin TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından 21.47'den itibaren takip edebileceği açıklandı.

Osman Demir
Osman Demir
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