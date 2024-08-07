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Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi mi? Buse Naz Çakıroğlu finalde kiminle oynayacak?

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Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi mi? Buse Naz Çakıroğlu finalde kiminle oynayacak? Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, final mücadelesine yükseldi. Çakıroğlu'nun finalde kiminle karşılaşacağı merak konusu oldu. Bu önemli mücadelede Çakıroğlu'nun performansı, Türkiye'nin gurur kaynağı olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı. Buse Naz Çakıroğlu'nun finalde kiminle oynayacağı merak ediliyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi mi? Buse Naz Çakıroğlu finalde kiminle oynayacak?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi. İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti. Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi mi? Buse Naz Çakıroğlu finalde kiminle oynayacak?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi mi? Buse Naz Çakıroğlu finalde kiminle oynayacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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