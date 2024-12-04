Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

 'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

Tutuklu sayısı yükseldi, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu

Bursaspor Vanspor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı?

Bursaspor Vanspor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bursaspor Van BBSK maçı devam ederken Bursaspor Van Spor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı, soruları merak edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk ediyor. Peki, Bursaspor Van Spor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı?

BURSASPOR - VAN SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ve Van Spor karşı karşıya geliyor. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele 4 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarından şifresiz olarak yaşanacak.

BURSASPOR VAN BBSK RÖVANŞI VAR MI, TEK MAÇ MI?

Bursaspor Van BBSK maçı tek maçüzerinden oynanmaktadır

İşte ilgili madde:

MADDE 2 – MÜSABAKA SİSTEMİ

MADDE 2 – MÜSABAKA SİSTEMİ

(1) Kupa müsabakaları, eleme, grup ve final aşamalarından oluşur.

(2) Eleme ve Final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanır. Tek maç

eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresi sonunda eşitliğin

bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da

eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.

(3) Eleme Aşaması;

a) Birinci eleme turu müsabakaları

b) İkinci eleme turu müsabakaları

c) Üçüncü eleme turu müsabakaları

ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları

d) Beşinci eleme turu müsabakalarından oluşur.

(4) Grup Aşaması;

(5) Final Aşaması;

a) Çeyrek Final müsabakaları

b) Yarı Final müsabakaları

c) Final müsabakasından oluşur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Dünyaca ünlü gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
img

Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
img

Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.