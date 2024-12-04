Bursaspor Vanspor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk ediyor. Peki, Bursaspor Van Spor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı?

BURSASPOR - VAN SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ve Van Spor karşı karşıya geliyor. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele 4 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarından şifresiz olarak yaşanacak.

BURSASPOR VAN BBSK RÖVANŞI VAR MI, TEK MAÇ MI?

Bursaspor Van BBSK maçı tek maçüzerinden oynanmaktadır

İşte ilgili madde:

MADDE 2 – MÜSABAKA SİSTEMİ

MADDE 2 – MÜSABAKA SİSTEMİ

(1) Kupa müsabakaları, eleme, grup ve final aşamalarından oluşur.

(2) Eleme ve Final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanır. Tek maç

eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresi sonunda eşitliğin

bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da

eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.

(3) Eleme Aşaması;

a) Birinci eleme turu müsabakaları

b) İkinci eleme turu müsabakaları

c) Üçüncü eleme turu müsabakaları

ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları

d) Beşinci eleme turu müsabakalarından oluşur.

(4) Grup Aşaması;

(5) Final Aşaması;

a) Çeyrek Final müsabakaları

b) Yarı Final müsabakaları

c) Final müsabakasından oluşur.