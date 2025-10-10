Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren su kesintisi, özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde hayatı etkiliyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanacak. Peki, 10-11 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisine dair detaylar haberimizde...

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

Osmangazi ilçesinde birçok mahallenin su kesintisinden etkileneceği duyuruldu. Kesintiden etkilenecek başlıca mahalleler şunlar:

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak

Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Bağlarbaşı, Çağlayan, Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy

Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Esentepe, Gaziakdemir

Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı, Maksem, Mollagürani, Osmangazi

Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman

Planlı çalışmalar nedeniyle Osmangazi'deki vatandaşların 10-11 Ekim tarihleri arasında belirli saatlerde suyu olmayacak. BUSKİ, kesintinin ardından suyun kademeli olarak verileceğini bildiriyor.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım ilçesinde de 10-11 Ekim tarihlerinde su kesintisi uygulanacak. Etkilenecek mahalleler arasında:

Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık, Erikli, Esenevler

Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler

Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla, Yıldırım, Zümrütevler

Yıldırım sakinleri, BUSKİ'nin açıklamasına göre kesintinin saatlik planlamasını göz önünde bulundurmalı ve gerekli tedbirleri almalı.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Nilüfer ilçesinde de belirli bölgeler bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisinden etkilenecek. Kesinti uygulanacak mahalleler:

Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

Nilüfer'deki kesinti planlı olduğu için vatandaşların su ihtiyacını önceden karşılamaları öneriliyor. BUSKİ, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve suyun kontrollü şekilde verileceğini açıkladı.

MUDANYA SU KESİNTİSİ

Mudanya ilçesinde bazı mahallelerde 10-11 Ekim tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. Etkilenen bölgeler:

Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy

Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla

Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yörükali

Mudanya'da suların geri gelme zamanı, BUSKİ'nin planlı çalışmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

10-11 EKİM BURSA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ yetkilileri, planlı bakım çalışmalarının süresini bölge bölge açıklamış durumda. Genel olarak, su kesintisinin 10-11 Ekim tarihleri arasında uygulanacağı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından suların kademeli olarak verileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar, özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mudanya'da günlük ihtiyaçlarını önceden karşılamalı ve kesinti süresince su tasarrufuna dikkat etmelidir.

BUSKİ'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından güncel bilgilere ulaşmak, su kesintisi sırasında yaşanabilecek aksaklıkları önceden planlamak için önemlidir.