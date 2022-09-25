İzleyicileri tarafından yoğun ilgi görmekte olan Teşkilat dizisi, en son olarak sezon finali gerçekleştirmişti. Bu haberimizde Teşkilat ne zaman başlıyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda olacaklar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün teşkilat dizisi var mı? Teşkilat dizisi ne zaman, saat kaçta? Teşkilat dizisi hangi kanalda?

Bugün teşkilat dizisi var mı? ve Teşkilat dizisi ne zaman, saat kaçta? Soruları, dizinin izleyicileri tarafından sık sık aratılmakta olan konular arasında yer alıyor. ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen dizi hakkında merak edilenler var. Bugün teşkilat dizisi var mı? Teşkilat dizisi ne zaman, saat kaçta? Teşkilat dizisi hangi kanalda?

BUGÜN TEŞKILAT DIZISI VAR MI?

Teşkilat dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi için henüz net bir tarih gösterilmiyor. Yeni sezon tarihi için tahminlerde bulunmak ise çok da zor değil. Geçtiğimiz sezon, 2021 yılında 26 Eylül tarihinde başlamıştı.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Diziye Murat Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım gibi önemli oyuncular dahil olacak. Yeni sezon oyuncu kadrosu şu şekilde:

• Deniz Baysal Yurtcu

• Murat Yıldırım

• Tuncer Salman

• Ezgi Şenler

• Mehmet Usta

• Serdar Yeğin

• Ahmet Uğur Say

• Yavuz Bingöl

• Yunus Emre Yıldırım

• Levent Can

• Yunus Narin