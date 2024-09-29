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BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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29 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan futbol maçları ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bu akşam hangi maçların olduğunu ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ve saat bilgileri detaylı bir şekilde paylaşılarak futbolseverlere rehberlik ediliyor. Türkiye'deki karşılaşmaların yanı sıra, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi popüler liglerdeki maçlar da futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

29 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Trabzonspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

16:00 Eyüpspor - Gaziantep (beIN Sports 1)

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

19:00 Bodrumspor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sports Max 2)

16:00 Malatyaspor Kulübü - Amed SK (beIN Sports Max 1, tabii Spor 6)

19:00 Esenler Erokspor - Pendikspor (beIN Sports Max 1, tabii Spor 6)

19:00 Adanaspor - Yeni Çorumspor AŞ (TRT Spor, beIN Sports Max 2)

Premier Lig

16:00 Ipswich Town - Aston Villa (beIN Sports 3)

18:30 Manchester United FC - Tottenham (beIN Sports 3)

LaLiga

15:00 Celta de Vigo - Girona (S Sport Plus, S Sport)

17: 15 Athletic Bilbao - Sevilla (S Sport Plus, S Sport)

19:30 Real Betis Sevilla - Espanyol Barcelona (S Sport Plus, S Sport)

22:00 Atletico Madrid - Real Madrid (S Sport Plus, S Sport)

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