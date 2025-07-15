BUGÜN MAÇ VAR MI? 15 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi?
15 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi? Futbolseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlara ilgi duyan sporseverler, 15 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi sorusuna yanıt ararken güncel yayın listeleri ve program akışları oldukça dikkat çekiyor.
15 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi sorusu özellikle ulusal kanallarda yayınlanan karşılaşmaları takip etmek isteyenler için önemli hale geldi. Peki, bugün futbolseverleri ilgilendiren hangi maçlar var? Canlı yayınlanacak mı, hangi kanalda izlenebilir? İşte detaylar...
15 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık Maçı
18.00 İstanbulspor-Hull City
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu
18.00 Kairat-Olimpija Ljubljana
18.30 Lincoln Red Imps-Vikingur Gota
20.00 Rigas Skola-FC Levadia
20.00 Milsami-KuPS Kuopio
20.00 Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20.00 Malmö FF-FC Iberia 1999
21.00 Shkendija 79-The New Saints
21.00 Differdange 03-Drita
21.30 Inter Club-FCSB
22.00 Buducnost Podgorica-Noah
22.00 Zrinjski Mostar-Virtus
22.00 Breidablik-Egnatia Rrogozhine