BUGÜN MAÇ VAR MI? 15 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi?

15 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi sorusu özellikle ulusal kanallarda yayınlanan karşılaşmaları takip etmek isteyenler için önemli hale geldi. Peki, bugün futbolseverleri ilgilendiren hangi maçlar var? Canlı yayınlanacak mı, hangi kanalda izlenebilir? İşte detaylar...

15 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık Maçı

18.00 İstanbulspor-Hull City

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu

18.00 Kairat-Olimpija Ljubljana

18.30 Lincoln Red Imps-Vikingur Gota

20.00 Rigas Skola-FC Levadia

20.00 Milsami-KuPS Kuopio

20.00 Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius

20.00 Malmö FF-FC Iberia 1999

21.00 Shkendija 79-The New Saints

21.00 Differdange 03-Drita

21.30 Inter Club-FCSB

22.00 Buducnost Podgorica-Noah

22.00 Zrinjski Mostar-Virtus

22.00 Breidablik-Egnatia Rrogozhine