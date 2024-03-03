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Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı?

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Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı?

Bugün hangi sınav vardı? Sorusu, özellikle 24 Şubat Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav vardı? Ve 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı?

BUGÜN HANGİ SINAV VARDI?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır. 2024-MSÜ sınavı saat 10.00 başlayacaktır. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Buna göre bugün Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ sınavı yapıldı.

Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 28 Mart'ta açıklanacak. Buna göre MSÜ Sınav sonuçları 28 Mart'ta yayınlanacaktır. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi. Adaylar sınav sonuçlarına 28 Mart tarihinden itibaren ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişebileceklerdir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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