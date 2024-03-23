Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 23 Mart Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 23 Mart Cumartesi tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında hiçbir sınav bulunmaktadır. En yakın tarihli sınav 24.03.2024 tarihinde yapılacak olan YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - 2024-YDS/1 sınavıdır. YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ise 25.04.2024 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.