Bugün hangi maçlar var? CANLI maç nereden izlenir, 17 Şubat günün maçları hangi kanalda?

Futbolseverler, 17 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarını canlı izlemek için yayıncı kanalları araştırıyor. Bunun yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki mücadeleler de büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, canlı maçlar hangi kanalda yayınlanıyor? Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga maçları nereden izlenir? İşte 17 Şubat 2025 canlı maç yayın bilgileri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler için 17 Şubat 2025 Pazartesi günü, Süper Lig, TFF 1. Lig, La Liga ve Serie A gibi önemli liglerde heyecan verici karşılaşmalar bulunuyor. İşte günün maç programı ve canlı yayın bilgileri:

Trendyol Süper Lig

20:00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray

Yayıncı Kanal: beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

14:00 | Bandırmaspor - İstanbulspor

Yayıncı Kanallar: Tabii Spor 6, beIN Sports 2

17:00 | Adanaspor - Ümraniyespor

Yayıncı Kanallar: TRT Spor, beIN Sports 2

20:00 | Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor

Yayıncı Kanallar: Tabii Spor 6, beIN Sports Max 1

20:00 | Sakaryaspor - MKE Ankaragücü

Yayıncı Kanallar: TRT Spor, beIN Sports 2

İspanya La Liga

23:00 | Barcelona - Rayo Vallecano

Yayıncı Kanallar: S Sport Plus, Tuttur TV, S Sport

İtalya Serie A

22:45 | Genoa - Venezia

Yayıncı Kanallar: S Sport Plus, S Sport 2

İngiltere Championship

23:00 | Leeds United - Sunderland

Yayıncı Kanal: Tuttur TV

BEIN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.