Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Ağustos 2023 Bu akşam hangi kanalda maç var?

16 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak maçlar merak konusu. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2023? Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları merak ediliyor.

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avustralya - İngiltere

FIFA Kadınlar Dünya Kupasında yer almakta olan ve bugün oynanacak olan karşılaşmalar arasında Avustralya - İngiltere maçı yer alıyor. FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Manchester City – Sevilla

UEFA Süper Kupası final maçı olarak Manchester City – Sevilla karşılaşması oynanacak. Manchester City- Sevilla karşılaşması saat 22:00'de Pire'de, Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.