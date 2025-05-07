BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Mayıs Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var?

7 Mayıs Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? sorularını merak eden futbolseverler için güncel maç programı yukarıda yer alıyor. Tüm maçlar canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki,7 Mayıs Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30 - Corinthians vs America Cali (Copa Sudamericana)

13:00 - Machida vs Kyoto (Japonya J.League)

13:00 - Shonan Bellmar vs Hiroshima (Japonya J.League)

17:00 - Faroe Adaları vs Avusturya (UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

19:15 - Al Raed vs Al Hilal (Suudi Arabistan Pro Lig)

19:30 - Silkeborg vs Brondby IF (Danimarka Kupası)

20:00 - Hollanda vs Norveç (UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

21:00 - Al Nassr vs Al Ittihad (Suudi Arabistan Pro Lig)

22:00 - PSG vs Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final)

23:00 - Leon vs Cruz Azul (Meksika Premier Ligi - Clausura)

23:00 - Necaxa vs Tigres (Meksika Premier Ligi - Clausura)