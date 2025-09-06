Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

6 Eylül Cumartesi akşamı, Avrupa futbol arenaları heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için büyük bir mücadele verecek. Taraftarların coşkusuyla renklenecek maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu kritik mücadelelerin tüm ayrıntıları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

MAÇ TAKVİMİ!

Letonya - Sırbistan - EXXEN - 16:00

Ermenistan - Portekiz - EXXEN - 19:00

İngiltere - Andorra - EXXEN - 19:00

Real Zaragoza - Real Valladolid - S Sport - 19:30