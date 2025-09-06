Haberler

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
6 Eylül Cumartesi akşamı, Avrupa futbol sahaları nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya yarışacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 6 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

6 Eylül Cumartesi akşamı, Avrupa futbol arenaları heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için büyük bir mücadele verecek. Taraftarların coşkusuyla renklenecek maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu kritik mücadelelerin tüm ayrıntıları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

MAÇ TAKVİMİ!

  • Letonya - Sırbistan - EXXEN - 16:00
  • Ermenistan - Portekiz - EXXEN - 19:00
  • İngiltere - Andorra - EXXEN - 19:00
  • Real Zaragoza - Real Valladolid - S Sport - 19:30

  • Türkiye - İsveç - TRT Spor Yıldız - 19:30
  • Avusturya - Güney Kıbrıs - EXXEN - 21:45
  • San Marino - Bosna-Hersek - EXXEN - 21:45
  • İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan - EXXEN - 21:45
  • Takım Oyunu - A Spor - 22:00
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
