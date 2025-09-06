Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
6 Eylül Cumartesi akşamı, Avrupa futbol sahaları nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya yarışacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 6 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
MAÇ TAKVİMİ!
- Letonya - Sırbistan - EXXEN - 16:00
- Ermenistan - Portekiz - EXXEN - 19:00
- İngiltere - Andorra - EXXEN - 19:00
- Real Zaragoza - Real Valladolid - S Sport - 19:30
- Türkiye - İsveç - TRT Spor Yıldız - 19:30
- Avusturya - Güney Kıbrıs - EXXEN - 21:45
- San Marino - Bosna-Hersek - EXXEN - 21:45
- İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan - EXXEN - 21:45
- Takım Oyunu - A Spor - 22:00