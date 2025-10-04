Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
4 Ekim Cumartesi akşamı, futbolseverler unutulmaz bir müsabaka akşamına tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımları, önemli galibiyetler için mücadele edecek ve kıyasıya rekabet, taraftarlara heyecan dolu anlar sunacak. Maçlar, büyük bir ilgiyle izlenecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 4 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
- 20:00 - Galatasaray vs Beşiktaş - BeIN Sports 1
- 13:30 - Pendikspor vs Adana Demirspor - BeIN MAX2
- 13:30 - Bandırmaspor vs Ümraniyespor - BeIN MAX1
- 13:30 - Bandırmaspor vs Ümraniyespor - TRT Spor
- 14:00 - Holstein Kiel vs Darmstadt 98 - S Sport Plus
- 14:00 - Kaiserslautern vs Bochum - S Sport Plus
- 14:30 - Leeds United vs Tottenham - BeIN Sports 3
- 14:30 - Gençlerbirliği vs Alanyaspor - BeIN Sports 2
- 15:00 - Reims vs Grenoble - beIN Connect
- 15:00 - Real Oviedo vs Levante - S Sport
- 15:00 - Real Oviedo vs Levante - S Sport Plus
- 16:00 - Erzurumspor vs Vanspor - BeIN MAX1
- 16:00 - Lazio vs Torino - S Sport 2
- 16:00 - Lazio vs Torino - S Sport Plus
- 16:30 - Augsburg vs Wolfsburg - S Sport Plus
- 16:30 - Werder Bremen vs St.Pauli - S Sport Plus
- 16:30 - Borussia Dortmund vs Leipzig - S Sport Plus
- 16:30 - Bayer Leverkusen vs Union Berlin - S Sport Plus
- 17:00 - Arsenal vs West Ham United - BeIN Sports 3
- 17:00 - Manchester United vs Sunderland - BeIN MAX2
- 17:00 - Kocaelispor vs Eyüpspor - BeIN Sports 2
- 17:15 - Girona vs Valencia - S Sport Plus
- 17:15 - Girona vs Valencia - S Sport
- 18:00 - Metz vs Marsilya - beIN Connect
- 19:00 - Amedspor vs Keçiörengücü - BeIN MAX1
- 19:00 - Amedspor vs Keçiörengücü - TRT Spor
- 19:00 - Inter vs Cremonese - S Sport Plus
- 19:00 - Inter vs Cremonese - S Sport 2
- 19:30 - Chelsea vs Liverpool - BeIN Sports 3
- 19:30 - Eintracht Frankfurt vs Bayern Münih - S Sport Plus
- 19:30 - Athletic Bilbao vs Mallorca - S Sport Plus
- 19:30 - Athletic Bilbao vs Mallorca - S Sport
- 20:00 - Brest vs Nantes - BeIN Sports 4
- 21:00 - Zwolle vs PSV - S Sport Plus
- 21:00 - Montpellier vs St. Etienne - BeIN Sports 2
- 21:45 - Atalanta vs Como - S Sport Plus
- 21:45 - Atalanta vs Como - S Sport 2
- 22:00 - Real Madrid vs Villareal - S Sport Plus
- 22:00 - Real Madrid vs Villareal - S Sport
- 22:05 - Auxerre vs Lens - BeIN Sports 4
- 23:00 - İspanya vs Brezilya (FIFA U20 Dünya Kupası) - FIFA YouTube
- 23:00 - Meksika vs Fas (FIFA U20 Dünya Kupası) - FIFA YouTube