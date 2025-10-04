Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

4 Ekim Cumartesi akşamı, futbolseverler unutulmaz ve heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar, bir üst tura çıkmak için tüm güçleriyle sahada olacak. Taraftarlar nefeslerini tutarak izleyeceği bu kritik maçlar, futbolseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Maçlarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

CANLI YAYINLAR

20:00 - Galatasaray vs Beşiktaş - BeIN Sports 1

13:30 - Pendikspor vs Adana Demirspor - BeIN MAX2

13:30 - Bandırmaspor vs Ümraniyespor - BeIN MAX1

13:30 - Bandırmaspor vs Ümraniyespor - TRT Spor

14:00 - Holstein Kiel vs Darmstadt 98 - S Sport Plus

14:00 - Kaiserslautern vs Bochum - S Sport Plus

14:30 - Leeds United vs Tottenham - BeIN Sports 3

14:30 - Gençlerbirliği vs Alanyaspor - BeIN Sports 2

15:00 - Reims vs Grenoble - beIN Connect

15:00 - Real Oviedo vs Levante - S Sport

15:00 - Real Oviedo vs Levante - S Sport Plus

16:00 - Erzurumspor vs Vanspor - BeIN MAX1

16:00 - Lazio vs Torino - S Sport 2

16:00 - Lazio vs Torino - S Sport Plus

16:30 - Augsburg vs Wolfsburg - S Sport Plus

16:30 - Werder Bremen vs St.Pauli - S Sport Plus

16:30 - Borussia Dortmund vs Leipzig - S Sport Plus

16:30 - Bayer Leverkusen vs Union Berlin - S Sport Plus

17:00 - Arsenal vs West Ham United - BeIN Sports 3

17:00 - Manchester United vs Sunderland - BeIN MAX2

17:00 - Kocaelispor vs Eyüpspor - BeIN Sports 2

17:15 - Girona vs Valencia - S Sport Plus

17:15 - Girona vs Valencia - S Sport

18:00 - Metz vs Marsilya - beIN Connect

19:00 - Amedspor vs Keçiörengücü - BeIN MAX1

19:00 - Amedspor vs Keçiörengücü - TRT Spor

19:00 - Inter vs Cremonese - S Sport Plus