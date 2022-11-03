Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım UEFA maçları ne? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? 3 Kasım bugün kimin maçı var?
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UEFA Avrupa Ligi maçları futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği ligler arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları heyecanı devam ederken sporseverler Bugün hangi maçlar var? sorusunu merak ediyor. Arama motorlarında 3 Kasım UEFA maçları ne? sorusu da aratılanlar arasında. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım UEFA maçları ne? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? 3 Kasım bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları heyecanı devam ederken sporseverler Bugün hangi maçlar var? sorusunu araştırıyor. 3 Kasım Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçları heyecanla beklenirken futbolseverler Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım UEFA maçları ne? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? 3 Kasım bugün kimin maçı var? sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Kasım UEFA maçları!
3 KASIM UEFA MAÇLARI NE?
3 Kasım günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar şöyle;
Feyenoord- Lazio 20:45
Midtjylland - Sturm Graz 20:45
Monaco - Kızılyıldız 20:45
Olympiakos - Nantes 20:45
Karabağ - Freiburg 20:45
Real Sociedad - Manchester United 20:45
Sheriff Tiraspol - Omonia 20:45
Trabzonspor - Ferencvaros 20:45
Arsenal - Zürih 23:00
Roma - Ludogorets 23:00
Real Betis - HJK Helsinki 23:00
Bodo Glimt - PSV 23:00
Braga - Malmö 23:00
Dinamo Kiev - Fenerbahçe 23:00
St.Gilloise - Union Berlin 23:00
Rennes - AEK Larnaca 23:00
3 KASIM UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI
AZ Alkmaar - Dnipro 20:45
M.Başakşehir - Hearts 18:30
RFS - Fiorentina 18:30
Apollon - Vaduz 20:45
CFR Cluj - FC Balkani 20:45
Djurgarden - Shamrock Rovers 20:45
KAA Gent - Molde 20:45
Pyunik FC - Basel 20:45
Slavia Prag - Sivasspor 20:45
Zalgiris Vilnius - Slovan Bratislava 20:45
Köln - Nice 23:00