Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
3 Kasım akşamı, futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maçı canlı olarak takip etme fırsatı bulacak. Gruplarda üst sıraları hedefleyen takımlar, hem tur atlamak hem de prestij kazanmak için sahada mücadele edecek. Hızlı oyun temposu ve taktiksel hamleler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 3 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

3 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanacak kritik karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Takımlar, bir üst tura yükselme hedefiyle sahada kıyasıya mücadele verecek. Hızlı tempo ve taktiksel zenginliği yüksek maçlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçtaki kritik pozisyonlar, öne çıkan oyuncular ve analizler haberin detaylarında bulunuyor.

CANLI YAYINLAR

  • 16:00 – TRT Spor : Gündem Futbol
  • 17:00 – BeIN Sports 2: Iğdır FK – Bandırmaspor
  • 20:00 – A Spor : Türkiye'nin Kupa Belgeseli
  • 20:00 – BeIN MAX1: Esenler Erokspor – Çorum FK
  • 20:00 – BeIN Sports 1: Alanyaspor – Gaziantep FK
  • 20:00 – TRT Spor : Esenler Erokspor – Çorum FK
  • 20:00 – BeIN Sports 3: Eyüpspor – Antalyaspor
  • 20:00 – BeIN Sports 2: Çaykur Rizespor – F. Karagümrük
  • 20:30 – S Sport Plus: Sassuolo – Genoa
  • 22:00 – TRT Spor : Stadyum
  • 22:30 – S Sport Plus: Valladolid – Granada
  • 22:45 – S Sport 2: Lazio – Cagliari
  • 22:45 – S Sport Plus: Lazio – Cagliari
  • 23:00 – BeIN Sports 3: Sunderland – Everton
  • 23:00 – S Sport: Real Oviedo – Osasuna
  • 23:00 – S Sport Plus: Real Oviedo – Osasuna

DİĞER YAYINLAR

  • 08:00 – A Spor : Sabah Sporu
  • 10:15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig Goller
  • 10:25 – TRT Spor : Spor Bülteni
  • 10:30 – BeIN Haber: beIN Sabah
  • 11:00 – A Spor: Spor Ajansı
  • 11:00 – TRT Spor: Spor Manşet
  • 12:30 – TRT Spor: Gün Ortası
  • 13:00 – BeIN Haber: beIN Gün Ortası
  • 13:30 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig Özetler
  • 14:00 – A Spor: Gün Ortası
  • 14:00 – TRT Spor: Spor Stüdyosu
  • 15:00 – A Spor: Spor Gündemi
  • 18:00 – BeIN Haber: beIN Ana Haber
  • 18:00 – A Spor: Ana Haber
  • 19:00 – TRT Spor: Spor Merkezi
  • 21:00 – A Spor: Artı Futbol
  • 23:30 – TRT Spor: Teknik Analiz
Sahra Arslan
