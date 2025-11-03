Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

3 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanacak kritik karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Takımlar, bir üst tura yükselme hedefiyle sahada kıyasıya mücadele verecek. Hızlı tempo ve taktiksel zenginliği yüksek maçlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçtaki kritik pozisyonlar, öne çıkan oyuncular ve analizler haberin detaylarında bulunuyor.

CANLI YAYINLAR

16:00 – TRT Spor : Gündem Futbol

: Gündem Futbol 17:00 – BeIN Sports 2: Iğdır FK – Bandırmaspor

20:00 – A Spor : Türkiye'nin Kupa Belgeseli

: Türkiye'nin Kupa Belgeseli 20:00 – BeIN MAX1: Esenler Erokspor – Çorum FK

20:00 – BeIN Sports 1: Alanyaspor – Gaziantep FK

20:00 – TRT Spor : Esenler Erokspor – Çorum FK

: Esenler Erokspor – Çorum FK 20:00 – BeIN Sports 3: Eyüpspor – Antalyaspor

20:00 – BeIN Sports 2: Çaykur Rizespor – F. Karagümrük

20:30 – S Sport Plus: Sassuolo – Genoa

22:00 – TRT Spor : Stadyum

: Stadyum 22:30 – S Sport Plus: Valladolid – Granada

22:45 – S Sport 2: Lazio – Cagliari

22:45 – S Sport Plus: Lazio – Cagliari

23:00 – BeIN Sports 3: Sunderland – Everton

23:00 – S Sport: Real Oviedo – Osasuna

23:00 – S Sport Plus: Real Oviedo – Osasuna

DİĞER YAYINLAR