BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ocak Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği maçlar arasında Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda Serie A, La Liga ve Championship'teki önemli karşılaşmalar da günün spor gündemini oluşturuyor. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçların şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmadığı oluyor. 29 Ocak Pazartesi günü maç programı, izleyiciler için özel seçenekler sunuyor. Peki, 29 Ocak Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:15 - Rosario Central - Lanus (Arjantin Primera Division)

01:30 - Palmeiras - Bragantino (Brezilya Campeonato Paulista)

11:00 - Western United - CC Mariners (Avustralya A Ligi)

14:00 - Trabzonspor - Galatasaray (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi)

23:00 - Aston Villa - Celtic (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Barcelona - Atalanta (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Bayern Münih - Slovan Bratislava (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Brest - Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Dinamo Zagreb - Milan (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - B.Dortmund - Shakhtar Donetsk (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Girona - Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Inter - Monaco (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Juventus - Benfica (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Bayer Leverkusen - Sparta Prag (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Lille - Feyenoord (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Manchester City - Club Brugge (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - PSV - Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Salzburg - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Sporting Lisbon - Bologna (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Sturm Graz - Leipzig (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Stuttgart - PSG (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Young Boys - Kızılyıldız (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 - Barrow - Doncaster (İngiltere EFL League 2)