BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Kasım Pazar günü hangi futbol maçlarının oynanacağı, hangi kanallarda yayınlanacağı ve bu yayınların şifresiz olup olmadığına dair bilgiler merak ediliyor. Bu bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Pazar (bugün) hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Pazar bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
13:30: Sivasspor - Kasımpaşa
16:00: Konyaspor - Hatayspor
16:00: Samsunspor - Alanyaspor
19:00: Beşiktaş - Göztepe
İngiltere Premier Lig
17:00: Southampton - Liverpool
19:30: Ipswich - Manchester United
İspanya La Liga
16:00: Osasuna - Villarreal
18:15: Sevilla - Rayo Vallecano
20:30: Leganes - Real Madrid
23:00: Athletic Bilbao - Real Sociedad