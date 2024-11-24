BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Pazar (bugün) hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Pazar bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

13:30: Sivasspor - Kasımpaşa

16:00: Konyaspor - Hatayspor

16:00: Samsunspor - Alanyaspor

19:00: Beşiktaş - Göztepe

İngiltere Premier Lig

17:00: Southampton - Liverpool

19:30: Ipswich - Manchester United

İspanya La Liga

16:00: Osasuna - Villarreal

18:15: Sevilla - Rayo Vallecano

20:30: Leganes - Real Madrid

23:00: Athletic Bilbao - Real Sociedad