Bugün hangi maçlar var? 2 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

2 Eylül Salı akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Hızlı ve çekişmeli karşılaşmalar, coşkulu taraftarların desteğiyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu önemli maçlarla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

12 Bingölspor - Mardinspor - 13:30 - A Spor

Ankaraspor - Eskişehirspor - 16:00 - A Spor

İspanya LALIGA - 22:00 - S Sport

DİĞER YAYINLAR