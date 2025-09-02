Bugün hangi maçlar var? 2 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
2 Eylül Salı, futbolseverler için dopdolu ve heyecanlı bir gün olacak. Yerel liglerden Avrupa'nın prestijli karşılaşmalarına kadar birçok önemli maç izleyicilerle buluşacak. Futbol tutkunları, bu yoğun programda unutulmaz ve keyifli anlar yaşayacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 2 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
2 Eylül Salı akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Hızlı ve çekişmeli karşılaşmalar, coşkulu taraftarların desteğiyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu önemli maçlarla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- 12 Bingölspor - Mardinspor - 13:30 - A Spor
- Ankaraspor - Eskişehirspor - 16:00 - A Spor
- İspanya LALIGA - 22:00 - S Sport
DİĞER YAYINLAR
- Beşiktaş Süper Lig Özetleri - 10:15 - TRT Spor
- Huesca - Eibar - 12:30 - S Sport
- Hedef Süper Lig - 16:00 - TRT Spor
- İspanya LALIGA - 17:00 - S Sport
- Mersin İ.Y. - Niğde Bld. Spor - 20:00 - A Spor
- Gündem Futbol Transfer - 20:00 - TRT Spor
- Almanya Bundesliga Geniş Özetler - 21:00 - S Sport
- Transfer Raporu - 22:00 - A Spor
- Avrupa Stüdyosu - 23:30 - TRT Spor