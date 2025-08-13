13 Ağustos Çarşamba günü, futbolseverler için dolu dolu geçecek bir akşam vaat ediyor. Avrupa kupaları başta olmak üzere, birçok ligde ve turnuvada heyecan dorukta. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında oynanacak kritik mücadeleler, takımların kaderini belirleyecek nitelikte. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR – 13 AĞUSTOS 2025

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ

Paris Saint-Germain (PSG) vs Tottenham Hotspur

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – 3. ELEME TURU

Twente vs Salzburg – 20:00

APOEL Nicosia vs Slovan Bratislava – 20:00

Fenerbahçe vs Lille (EXXEN) – 20:00

Bodo/Glimt vs Jagiellonia Bialystok – 20:00

PAOK vs Malmö FF – 20:30

Ferencvaros vs Midtjylland – 21:00

Ludogorets Razgrad vs Karabağ – 21:00

Union Saint-Gilloise vs Slavia Prag – 21:30

FCSB vs Sparta Prag – 21:30

Rangers vs Dynamo Kiev – 21:45

UEFA AVRUPA LİGİ – 3. ELEME TURU