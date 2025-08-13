Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR – 13 AĞUSTOS 2025
UEFA SÜPER KUPA FİNALİ
- Paris Saint-Germain (PSG) vs Tottenham Hotspur
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – 3. ELEME TURU
- Twente vs Salzburg – 20:00
- APOEL Nicosia vs Slovan Bratislava – 20:00
- Fenerbahçe vs Lille (EXXEN) – 20:00
- Bodo/Glimt vs Jagiellonia Bialystok – 20:00
- PAOK vs Malmö FF – 20:30
- Ferencvaros vs Midtjylland – 21:00
- Ludogorets Razgrad vs Karabağ – 21:00
- Union Saint-Gilloise vs Slavia Prag – 21:30
- FCSB vs Sparta Prag – 21:30
- Rangers vs Dynamo Kiev – 21:45
UEFA AVRUPA LİGİ – 3. ELEME TURU
- The New Saints vs Petrocub – 20:30
- UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – 3. ELEME TURU
- Paide Linnameeskond vs Häcken – 19:30
- Mornar Bar vs Paksi SE – 21:45