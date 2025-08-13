Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
13 Ağustos Çarşamba günü, futbol tutkunlarını heyecan dolu bir akşam bekliyor. Günün maç programında yer alan kritik karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Hem yerel liglerden hem de Avrupa arenalarından önemli mücadeleler futbol gündemini hareketlendiriyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

13 Ağustos Çarşamba günü, futbolseverler için dolu dolu geçecek bir akşam vaat ediyor. Avrupa kupaları başta olmak üzere, birçok ligde ve turnuvada heyecan dorukta. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında oynanacak kritik mücadeleler, takımların kaderini belirleyecek nitelikte.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR – 13 AĞUSTOS 2025

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ

  • Paris Saint-Germain (PSG) vs Tottenham Hotspur

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – 3. ELEME TURU

  • Twente vs Salzburg – 20:00
  • APOEL Nicosia vs Slovan Bratislava – 20:00
  • Fenerbahçe vs Lille (EXXEN) – 20:00
  • Bodo/Glimt vs Jagiellonia Bialystok – 20:00
  • PAOK vs Malmö FF – 20:30
  • Ferencvaros vs Midtjylland – 21:00
  • Ludogorets Razgrad vs Karabağ – 21:00
  • Union Saint-Gilloise vs Slavia Prag – 21:30
  • FCSB vs Sparta Prag – 21:30
  • Rangers vs Dynamo Kiev – 21:45

UEFA AVRUPA LİGİ – 3. ELEME TURU

  • The New Saints vs Petrocub – 20:30
  • UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – 3. ELEME TURU
  • Paide Linnameeskond vs Häcken – 19:30
  • Mornar Bar vs Paksi SE – 21:45
