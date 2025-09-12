Bugün hangi maçlar var? 12 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
12 Eylül Cuma akşamı, futbolun heyecan dolu mücadeleleri sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak ve büyük başarılar elde etmek için kıyasıya yarışacak. Futbolseverler, unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Peki, 12 Eylül'de hangi maçlar var? İşte maç takvimi!
12 Eylül Cuma akşamı, futbol sahalarında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya yarışacak. Taraftarların coşkusuyla yükselen heyecan, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu kritik karşılaşmalara dair tüm gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.
MAÇLAR!
- Başlama Vuruşu ( Futbol ) - 09:00 - HT Spor
- Türkiye - İtalya (Ampute Futbol) - 14:55 - TRT Spor Yıldız
- Esenler Eroskpor - Hatayspor - 17:00 - TRT Spor
- A. Bielefeld - Magdeburg - 19:30 - S Sport Plus
- Paderborn - Bochum - 19:30 - Tivibu Spor 3
- A. Bielefeld - Magdeburg - 19:30 - Tivibu Spor 2
- Bodrum FK - Adana Demirspor - 20:00 - TRT Spor
- Al Ittihad - Al Fateh - 21:00 - S Sport Plus
- B. Leverkusen - E. Frankfurt - 21:30 - Tivibu Spor 1
- B. Leverkusen - E. Frankfurt - 21:30 - S Sport Plus
- Marsilya - Lorient - 21:45 - BeIN Sports 4
- Sevilla - Elche - 22:00 - S Sport
- Benfica - Santa Clara - 22:15 - S Sport Plus
- Benfica - Santa Clara - 22:15 - Tivibu Spor 2