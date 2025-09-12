Haberler

Bugün hangi maçlar var? 12 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 12 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Eylül Cuma akşamı, futbolun heyecan dolu mücadeleleri sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak ve büyük başarılar elde etmek için kıyasıya yarışacak. Futbolseverler, unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Peki, 12 Eylül'de hangi maçlar var? İşte maç takvimi!

12 Eylül Cuma akşamı, futbol sahalarında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya yarışacak. Taraftarların coşkusuyla yükselen heyecan, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu kritik karşılaşmalara dair tüm gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

MAÇLAR!

  • Başlama Vuruşu ( Futbol ) - 09:00 - HT Spor
  • Türkiye - İtalya (Ampute Futbol) - 14:55 - TRT Spor Yıldız
  • Esenler Eroskpor - Hatayspor - 17:00 - TRT Spor
  • A. Bielefeld - Magdeburg - 19:30 - S Sport Plus
  • Paderborn - Bochum - 19:30 - Tivibu Spor 3
  • A. Bielefeld - Magdeburg - 19:30 - Tivibu Spor 2

Bugün hangi maçlar var? 12 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • Bodrum FK - Adana Demirspor - 20:00 - TRT Spor
  • Al Ittihad - Al Fateh - 21:00 - S Sport Plus
  • B. Leverkusen - E. Frankfurt - 21:30 - Tivibu Spor 1
  • B. Leverkusen - E. Frankfurt - 21:30 - S Sport Plus
  • Marsilya - Lorient - 21:45 - BeIN Sports 4
  • Sevilla - Elche - 22:00 - S Sport
  • Benfica - Santa Clara - 22:15 - S Sport Plus
  • Benfica - Santa Clara - 22:15 - Tivibu Spor 2
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.