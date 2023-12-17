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BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var?

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Bugün hangi diziler var ve 17 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 17 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

17 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR?

Kanal D yayın akışı 20:00 Yargı

FOX TV yayın akışı 20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV yayın akışı 20:00 Atla Gel Şaban

STAR TV yayın akışı 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 yayın akışı 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 yayın akışı 20:00 Teşkilat

ATV yayın akışı 20:00 Altın Kafes

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün (17 Aralık tarihinde) oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır. Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rize spor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısını konuşuyor. Skandal olay sonrası gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası TFF Başkanı Büyükekşi, tüm Türkiye liglerindeki maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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