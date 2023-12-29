BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
29 Aralık 2023 Cuma günü televizyon yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Birçok kişi, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını sorguluyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 29 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 29 Aralık 2023 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 29 Aralık 2023 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Aralık 2023 Cuma akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Aralık 2023 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
TRT1 YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Kesişme: İyi ki Varsın Eren"
22:25 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
01:50 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Süper Kupaya Doğru
20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa
KANAL D YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm