BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 29 Aralık 2023 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 29 Aralık 2023 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Aralık 2023 Cuma akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Aralık 2023 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT1 YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Kesişme: İyi ki Varsın Eren"

22:25 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

01:50 Seksenler

ATV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Süper Kupaya Doğru

20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa

KANAL D YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI (29 ARALIK):

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm