Süper Lig'in 33. haftasında 4 büyüklerin maçları ne zaman oynanacak merak ediliyor. Futbol severler, bu hafta GS, FB, BJK ve TS'nin maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Hangi takımın maçı hangi gün oynanacak? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi gün? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Trabzonspor'un maçı hangi gün? İşte maç takvimi...

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Bu hafta GS, FB, BJK ve TS'nin maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Hangi takımın maçı hangi gün oynanacak? Bu hafta hangi takımın maçı hangi gün oynanacaktır?

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'in 33. hafta maçları bugün 6 Mayıs Cumartesi 2023 Antalyaspor-Beşiktaş maçı ile başlayacak. 33. hafta 8 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir maçı ile sona erecek.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA 4 BÜYÜKLERİN MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bu hafta Beşiktaş 6 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray 8 Mayıs Pazartesi günü Başakşehir'le oynayacak. Fenerbahçe 7 Mayıs Pazar günü Giresunspor ile oynarken Trabzonspor ise 8 Mayıs Pazartesi günü Ankaragücü ile oynayacak.

4 büyüklerin maçları ve maç günü: