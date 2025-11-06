Haberler

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 56 kuruştan satılacak.

  • Motorine bu geceden itibaren 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor.
  • İstanbul'da motorin litresi 57 lira 56 kuruştan satılacak.
  • Ankara'da motorin litresi 58 lira 58 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 2 LİRA 7 KURUŞ ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 57 LİRA 56 KURUŞTAN SATILACAK

Gece yarısı pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 56 kuruş, Ankara'da ise 58 lira 58 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Maşallah Maşallah hadi bakalım yüz liraya doğru gidiyor fiyat arttıkça o oranda vergide artıyor Türkiye yüz yılında yaparsa toplu iğneyi bile yapan ak parti yapar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdinç erbay:

ohhh akapa sağolsun

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

ŞU SAVAŞ BİTSEDE RAHAT BİR NEFES ALSAK ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Yaşa reis

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.