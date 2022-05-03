Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Bu akşam Destan var mı, yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Destan dizisi yok mu, niye yok? Destan bitti mi, final mi yaptı? Destan neden ara verdi? Destan bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her hafta Salı ATV ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

DESTAN BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Salı günleri yayınlanacak Destan dizisi 3 Mayıs Salı yani bugün ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Sosyal medyadan da resmi bir açıklama gelmedi. Dizi bugün yayınlanmayacak. Yeni bölümünün haftaya 10 Mayıs 2022'de yayınlanması bekleniyor.

DESTAN FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

2 MAYIS 2022 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Aşk Bu Mu?

22:20 - Tolkien

00:30 - Gizli Sayılar

DESTAN DİZİSİ KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCU KADROSU

Ebru Şahin - Akkız: (1-)

Edip Tepeli - Batuga Tegin/Han: (1-)

Selim Bayraktar - Alpagu Han: (1-)

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg: (1-)

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg: (1-)

Deniz Barut - Ulu Ece: (1-)

İpek Karapınar - Çolpan Hatun: (1-)

Burak Tozkoparan - Temur Tegin: (1-)

Buse Meral - Sırma: (1-)

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu: (1-)

Ahmet Olgun Sünear - Yaman: (1-)

Alper Düzen - Danış Ata: (1-)

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun:(1-)

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın: (1-)

Esra Kılıç - Mei Jin: (1-)

Hilal Uysun - Tılsım: (1-)

Evren Erler - Çalayır: (1-)

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek: (1-)

Faruk Aran - Kuzu Beg: (1-)

Müge Duygun - Tilbe: (1-)

Aysel Yıldırım - Kam Kadın: (1-)

Berna Üçkaleler - Efil: (1-)

Onur Yenidünya - Evren Alp: (1-)

Doruk Şengezer - Öktem: (4-)

Doğanay Ünal - Yulu Beg: (11-)

Sema Şimşek - Alaca: (18-)

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