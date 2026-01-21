Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti
Sıra dışı görünümüyle dünya çapında tanınan ve Brezilyalı Temel Reis lakabıyla bilinen vücut geliştirici Arlindo de Souza, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Souza'nın ölümü, spor ve sosyal medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.
- Brezilyalı vücut geliştirici Arlindo de Souza, 55 yaşında hayatını kaybetti.
- Souza, Aralık 2025'ten Ocak 2026'ya kadar Recife'deki Otávio de Freitas Hastanesi'nde tedavi gördü ve böbrek yetmezliği ile organ komplikasyonları nedeniyle öldü.
- Souza, kaslarını büyütmek için yağ ve benzeri maddeleri kola enjekte etme gibi tehlikeli yöntemler kullandığını kabul etmişti.
Brezilyalı Temel Reis lakabıyla tanınan vücut geliştirici Arlindo de Souza, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Souza'nın, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
UZUN SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yerel basında yer alan bilgilere göre Arlindo de Souza, Aralık 2025'ten bu yana Recife'deki Otávio de Freitas Hastanesi'nde tedavi altındaydı. 13 Ocak 2026 tarihinde yaşamını yitiren Souza'nın ölümünde böbrek yetmezliği ve organ komplikasyonlarının etkili olduğu belirtildi.
OLAĞANÜSTÜ KASLARIYLA TANINIYORDU
Arlindo de Souza, özellikle olağanüstü büyüklükteki kol kasları sayesinde sosyal medyada ve televizyon programlarında geniş kitlelerce tanındı. Fiziksel görünümü nedeniyle "Brezilyalı Popeye" lakabıyla anılan Souza, yıllar boyunca dikkat çeken görüntüsüyle gündemden düşmedi.
TEHLİKELİ YÖNTEMLERİ KENDİSİ DE KABUL ETMİŞTİ
Souza, geçmişte yaptığı açıklamalarda kaslarının bu denli büyümesinde yağ ve benzeri maddelerin kola enjekte edilmesi gibi son derece tehlikeli yöntemler kullandığını kabul etmişti. Uzmanlar, bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açtığını sık sık dile getirmişti.
OLİNDA DA TOPRAĞA VERİLDİ
Arlindo de Souza'nın cenazesi, yaşadığı Olinda kentindeki Águas Compridas Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Souza'nın ölümü, Brezilya'da ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.