Haberler

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sıra dışı görünümüyle dünya çapında tanınan ve Brezilyalı Temel Reis lakabıyla bilinen vücut geliştirici Arlindo de Souza, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Souza'nın ölümü, spor ve sosyal medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.

  • Brezilyalı vücut geliştirici Arlindo de Souza, 55 yaşında hayatını kaybetti.
  • Souza, Aralık 2025'ten Ocak 2026'ya kadar Recife'deki Otávio de Freitas Hastanesi'nde tedavi gördü ve böbrek yetmezliği ile organ komplikasyonları nedeniyle öldü.
  • Souza, kaslarını büyütmek için yağ ve benzeri maddeleri kola enjekte etme gibi tehlikeli yöntemler kullandığını kabul etmişti.

Brezilyalı Temel Reis lakabıyla tanınan vücut geliştirici Arlindo de Souza, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Souza'nın, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

UZUN SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yerel basında yer alan bilgilere göre Arlindo de Souza, Aralık 2025'ten bu yana Recife'deki Otávio de Freitas Hastanesi'nde tedavi altındaydı. 13 Ocak 2026 tarihinde yaşamını yitiren Souza'nın ölümünde böbrek yetmezliği ve organ komplikasyonlarının etkili olduğu belirtildi.

Brezilyalı Temel hayatını kaybetti

OLAĞANÜSTÜ KASLARIYLA TANINIYORDU

Arlindo de Souza, özellikle olağanüstü büyüklükteki kol kasları sayesinde sosyal medyada ve televizyon programlarında geniş kitlelerce tanındı. Fiziksel görünümü nedeniyle "Brezilyalı Popeye" lakabıyla anılan Souza, yıllar boyunca dikkat çeken görüntüsüyle gündemden düşmedi.

TEHLİKELİ YÖNTEMLERİ KENDİSİ DE KABUL ETMİŞTİ

Souza, geçmişte yaptığı açıklamalarda kaslarının bu denli büyümesinde yağ ve benzeri maddelerin kola enjekte edilmesi gibi son derece tehlikeli yöntemler kullandığını kabul etmişti. Uzmanlar, bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açtığını sık sık dile getirmişti.

Brezilyalı Temel hayatını kaybetti

OLİNDA DA TOPRAĞA VERİLDİ

Arlindo de Souza'nın cenazesi, yaşadığı Olinda kentindeki Águas Compridas Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Souza'nın ölümü, Brezilya'da ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar